وزارة الداخلية السعودية تكشف تفاصيل الهجوم الإرهابي بالقصيم

القاهرة - مصراوي

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأحد، مقتل رجل أمن ومقيم، بعدما تعرضت نقطة أمنية بمدينة القصيم لإطلاق نار من إرهابيين.

وفي بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية إن ثلاثة إرهابيين يستقلون سيارة أطلقوا النار على نقطة أمنية متمركزة في طريق بريدة الصوفي بمنطقة القصيم، ما أسفر عن مقتل إرهابيين اثنين وإصابة الثالث.

وأضاف أن الهجوم أسفر عن استشهاد الرقيب أول / سليمان عبدالعزيز العبداللطيف، ومقيم من الجنسية البنجلاديشية.

وتابع البيان: "باشرت الجهات الأمنية إجراءات الضبط الجنائي للجريمة التي لا تزال محل المتابعة الأمنية".