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مقتل 10 أشخاص بعد خروج قطار عن مساره في تركيا

07:59 م الأحد 08 يوليو 2018
مقتل 10 أشخاص بعد خروج قطار عن مساره في تركيا

خروج القطار عن مساره

القاهرة - مصراوي

قالت وزارة الصحة التركية، اليوم الأحد، إن 10 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 70 آخرين بعد خروج قطار عن مساره في شمال غرب البلاد.

و قالت وسائل إعلامية محلية إن خمس عربات خرجت عن القضبان في منطقة قريبة من الحدود مع اليونان.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون أشخاصاً من فرق الطوارئ وهم في طريقهم إلى موقع الحادث.

وأرجعت قناة (سي.إن.إن ترك) التلفزيونية الخاصة الحادث إلى انهيار أحد الجسور.

وكان القطار متجها إلى اسطنبول وعلى متنه أكثر من 300 راكب، بحسب قناة العربية.

وقال مكتب الرئيس رجب طيب أردوغان إن الرئيس تلقى معلومات عن الحادث من وزيري النقل والداخلية وإنه عبر عن حزنه لسقوط ضحايا

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وزارة الصحة التركية قطار تركيا خروج قطار عن مساره

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