وزير الداخلية التونسي: لا مستقبل للإرهاب في البلاد

تونس - (أ ش أ)

أكّد وزير الداخلية التونسي بالنيابة غازي الجريبي ، وعي المؤسسة الأمنية بأنّ الحرب على الإرهاب حرب طويلة الأمد تتطلّب طول نفس وتماسك الجبهة الداخلية.

وأضاف الجريبي - في تصريح عقب تفقده اليوم المجلس الإقليمي للأمن بولاية جندوبة - '' لمست لدى قوات الأمن الداخلي معنويات مرتفعة، مما يعطي الثقة الكاملة في المؤسستين الأمنية والعسكرية وفي تماسكها''.

وأكّد الجريبي يقينه بأنّ النصر سيكون حليف الشعب التونسي وأنّه لا مستقبل للإرهاب في تونس، مضيفا ''سنذهب لجحورهم وسنقتصّ لشهدائنا وعازمون على تعقبهم وسنثأر للشهداء''، مجددا تأكيده أنّ هذه العملية لن تزد قوات الأمن إلاّ إصرارا على التصدي للإرهاب، وأنّ التآزر والتضامن هما السبيل الوحيد للنصر النهائي على هؤلاء الخونة.

كانت دورية تابعة لفرقة الحدود البرية للحرس الوطني بعين سلطان (بولاية جندوبة) على الشريط الحدودي التونسي الجزائري ، تعرّضت ، اليوم الأحد ، إلى كمين تمثّل في زرع عبوة ناسفة ، مما أسفر عن استشهاد ستة أفراد، حسب حصيلة رسمية لوزارة الداخلية.