حركة الشباب الإرهابية تتبنى الهجوم على قاعدة عسكرية كينية في الصومال

مقديشو - (أ ش أ)

اعترفت حركة الشباب الصومالية الإرهابية تفصيليا بالمسؤولية عن الهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية تابعة للقوات الكينية العاملة ضمن قوات الاتحاد الإفريقي جنوبي الصومال يوم الخميس الماضي.

وزعمت الحركة في بيان - أوردته إذاعة "شابيلي" الصومالية اليوم /الأحد/ - أن الهجوم الذي شنته باستخدام قذائف الهاون أسفر عن مصرع قائد عسكري بارز وجنديين آخرين تابعين للقوات الكينية، فيما لم تعلق وزارة الدفاع الكينية - حتى الآن - على هذه المزاعم التي تأتي وسط تكثيف العمليات الأمنية ضد عناصر الحركة الإرهابية.

وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت بعد الهجوم بين القوات الكينية ومسلحي الحركة في إقليم "جيدو" الصومالي، إلا إنه لم يتم ذكر عدد ضحايا الهجوم آنذاك.