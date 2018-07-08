وزير الداخلية الإيطالية يدعو إلى منع دخول سفن الإنقاذ التابعة للاتحاد الأوروبي

روما - (د ب أ):

طالب وزير الداخلية الإيطالي نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني بمنع السفن الأجنبية المشاركة في "مهام دولية" في البحر المتوسط، من نقل المهاجرين إلى إيطاليا.

تجدر الإشارة إلى أن سالفيني، زعيم حزب الرابطة اليميني المعادي للمهاجرين، يتبنى إبعاد قوارب الإنقاذ التي تشغلها منظمات غير حكومية، ويتهمها بالتواطؤ مع مهربي البشر من ليبيا.

وكتب على صفحته على موقع "فيسبوك" :"بعد وقف سفن المنظمات غير الحكومية، سأضع المطلب الإيطالي بشأن منع وصول السفن المشاركة في مهام دولية في البحر المتوسط للموانئ الإيطالية على المائدة الأوروبية في مدينة إنسبروك".

وأضاف :"لسوء الحظ فإن الحكومة الإيطالية وقّعت خلال السنوات الخمس الماضية اتفاقات (مقابل ماذا؟) حتى تتمكن جميع هذه السفن من تفريغ حمولتها من المهاجرين في إيطاليا: مع حكومتنا، الوقع تغير وسيتغير".

ومن المقرر أن يلتقي وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي في 11 من يوليو الجاري في النمسا لبحث أزمة المهاجرين التي تسببت في انقسامات عميقة في التكتل. ومن المقرر أن يلتقي سالفيني مع نظيره الألماني هورست زيهوفر عشية الاجتماع.

وأشارت وكالة "أنسا" الإيطالية إلى أن مقترح سالفيني الأخير يأتي بعد يوم واحد من إنزال سفينة تابعة للبحرية الإيرلندية، ومشاركة في مهمة "يونافور ميد صوفيا" التابعة للاتحاد الأوروبي، 106 مهاجرين جرى إنقاذهم من قرابة السواحل الليبية في مدينة مسينة بجزيرة صقلية.

وعلى الصعيد ذاته، صرح وزير النقل الإيطالي دانيلو تونينيلي بأنه لا يوجد إغلاق رسمي للموانئ أمام سفن إنقاذ المهاجرين، رغم أن هذه هي النتيجة الفعلية لسياسات الحكومة.

وبرر تونينيلي القيود ضد سفن المنظمات غير الحكومية بالقول إن تواجدها قرابة السواحل الإيطالية "يغري مهربي البشر" و"يحفز المهاجرين".