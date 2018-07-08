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الداخلية اليمنية: لا وجود لسجون سرية بالمحافظات المحررة

04:32 م الأحد 08 يوليو 2018
الداخلية اليمنية: لا وجود لسجون سرية بالمحافظات المحررة

نائب وزير الداخلية اليمني اللواء الركن علي ناصر لخ

القاهرة - مصراوي:

نفى نائب وزير الداخلية اليمني، اللواء الركن علي ناصر لخشع، الأحد، وجود أي سجون سرية بالمحافظات المحررة في اليمن من أيدي ميليشيات الحوثي الإيرانية - وفقا لسكاي نيوز.

وحذر لخشع مما سماه "وسائل الإعلام المتحزبة والمأجورة"، التي تقوم بما وصفه "نشر الشائعات حول سجون سرية"، في إشارة إلى ما تردد عن محافظة حضرموت.

وقال لخشع: "لا سجون سرية بمطار الريان في حضرموت. إن جميع السجناء موجودون في السجن المركزي في المكلا، ووسائل الإعلام المتحزبة والمأجورة، تعمل على نشر شائعات حول سجون سرية".

وأشار نائب وزير الداخلية اليمني إلى أنه "لا وجود للسجون السرية في المحافظات اليمنية المحررة، والقضاء يشرف على كل السجون في المناطق المحررة".

وقال لخشع إن الجماعات الإرهابية تمارس الخطف وتقوم بتجنيد المختطفين لتنفيذ عملياتها.

وزير الداخلية اليمني ناصر لخشع اليمن الحوثيين

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