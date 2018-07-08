القبض على مصري بألمانيا للشروع في قتل ابنته بسبب علاقتها بصديق

ألمانيا - (د ب أ):

ألقت الشرطة الألمانية القبض على رجل مصري 44 عاما في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد يشتبه أنه حاول قتل ابنته 14 عاما في مدينة هامبورج شمالي ألمانيا.

وأوضحت الشرطة أن الأب يقبع في الحبس الاحتياطي حاليا، بتهمة الشروع في القتل.

وبحسب التحقيقات الأولية، علم الأب، الجمعة، أن ابنته لديها صديق، فقام بدعوتها في مساء اليوم ذاته للتحدث معها في الشقة، ونشب شجار بينهما، ويشتبه أنه ضربها وخنقها إلى أن أصيبت بفقدان الوعي، ولكن الفتاة نجحت في النهاية في الفرار من الشقة.

وأضافت التحقيقات أن الفتاة أخبرت أصدقاء لها قاموا باستدعاء الشرطة وقوات الإنقاذ.

وعثرت قوات الإنقاذ على الفتاة تعاني من إصابات خطيرة في محطة حافلات، وقامت القوات بنقلها إلى مستشفى.

وتحققت إخصائية الطب الشرعي أن الإصابات التي وقعت وقت الجريمة كانت خطيرة جدا على حياة الفتاة.