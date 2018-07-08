فصل أكثر من 18500 موظف حكومي في تركيا بموجب مرسوم جديد

اسطنبول - (د ب أ):

أصدرت الحكومة التركية اليوم الأحد مرسوما، بموجب حالة الطوارئ السارية، بفصل أكثر من 18500 من موظفي الدولة، بينهم قوات من الشرطة والجيش ومعلمين وأكاديميين.

وأوضحت الجريدة الرسمية أن من بين 18632 جرى فصلهم يوجد 8998 من قوات الشرطة، وذلك للاشتباه في صلتهم بمنظمات وجماعات إرهابية "تعمل ضد الأمن القومي".

ووفقا للجريدة الرسمية فإنه جرت إعادة 148 آخرين، كان قد جرى فصلهم من مؤسسات ومنظمات عامة، إلى وظائفهم.

كما جرى فصل 3077 من القوات البرية و1949 من القوات الجوية و1126 من القوات البحرية.

يأتي صدور المرسوم بعد أسبوعين من انتخابات رئاسية وبرلمانية شهدتها البلاد وسط تعهدات بأن يتم رفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت عام 2016 .

وأسفرت الانتخابات عن فوز الرئيس رجب طيب أردوغان وتحالفه الانتخابي بكل من الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وأفاد المرسوم بأنه سيتم إغلاق 12 ناديا وثلاث صحف وقناة تلفزيونية. وتجدر الإشارة إلى أن من بين الصحف المغلقة صحيفة موالية للأكراد.

وذكرت وكالة "الأناضول" أن هذا المرسوم سيكون الأخير قبل رفع حالة الطوارئ. وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، الذي سيتم إلغاء منصبه مع دخول التعديلات الدستورية الأخيرة حيز التنفيذ، قال الأسبوع الماضي أنه سيتم رفع حالة الطوارئ الاثنين، مع أداء أردوغان اليمين الدستورية.