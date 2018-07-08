طهران تتحدى واشنطن.. بإجراء ضد الدولار

القاهرة - مصراوي:

في تحد جديد للولايات المتحدة، أعلنت إيران عن إبرام اتفاقيات جديدة مع بعض الدول لإنجاز المعاملات التجارية معها بالعملات المحلية وإقصاء الدولار الأمريكي.

وقال محافظ البنك المركزي الإيراني، ولي الله سيف: "أبرمنا اتفاقات نقدية مع العراق وروسيا وأذربيجان للتعامل بالعملات الوطنية وإقصاء الدولار عن التجارة المتبادلة".

وأفاد المسؤول الإيراني، في تصريح نقلته وكالة أنباء فارس الإيرانية، بأن المركزي الإيراني على دراية بالاتفاق النقدي الثنائي متعدد الأطراف، وأن هذا النوع من الاتفاق عقد من قبل مع دول عدة.

وأكد محافظ البنك المركزي الإيراني تفعيل الاتفاق النقدي بين إيران وتركيا للتعامل بالريال والليرة، وفتح عدة اعتمادات مصرفية في هذا الإطار.

وتأتي هذه الاتفاقات مع عودة العقوبات الأمريكية على إيران بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران.