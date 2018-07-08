ارتفاع حصيلة ضحايا أمطار غزيرة اجتاحت اليابان إلى 65 قتيلا

طوكيو - (د ب أ):

ارتفع عدد القتلى جراء الأمطار الغزيرة التي ضربت مناطق واسعة من غرب اليابان ليصل إلى 65 شخصا على الأقل، فيما لا يزال 45 آخرون في عداد المفقودين فضلا عن أربعة آخرين في حالة حرجة، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) اليوم الأحد.

وذكرت (إن.اتش.كيه) أن هيروشيما، الأكثر تضررا بسبب الانهيارات الارضية، شهدت وفاة 27 شخصا على الاقل وفقدان 21 آخرين، كما شهدت جزيرة شيكوكو بجنوب غرب البلاد مقتل 19 شخصا وفقدان 6 أخرين.

وذكر التقرير أن حوالي 6ر3 مليون شخص أمروا بإخلاء منازلهم في 18 مقاطعة بما في ذلك 7ر1 مليون في هيروشيما و 77 ألف في أوساكا.

وكان معدل هطول الأمطار خلال موسم الامطار الموسمية قد بلغ معدلات قياسية، مما تسبب في حدوث انهيارات أرضية وفيضانات، اجتاحت المنازل وجرفت السيارات.

وحذرت هيئة الأرصاد من إمكانية هطول أمطار غزيرة في مقاطعات جيفو في وسط اليابان وإيمي وكوتشي في شيكوكو.