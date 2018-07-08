الأمين العام لحلف الناتو يحث ألمانيا على زيادة الإنفاق العسكري

برلين - (د ب أ):

حث الأمين العام لحلف شمال الاطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرج، ألمانيا على زيادة إنفاقها العسكري.

وفي مقابلة مع صحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية اليوم الأحد قبيل قمة الحلف المقررة هذا الاسبوع، أشاد ستولتنبرج بوعد ألمانيا بإنفاق المزيد على الدفاع، لكنه قال إنه يتوقع من ألمانيا أن تفعل أكثر من ذلك.

وأشار ستولتنبرج إلى أن أعضاء الناتو تعهدوا بزيادة إنفاقهم الدفاعي إلى 2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2024.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنها ستزيد الإنفاق الدفاعي، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان سيزيد ليصل إلى نسبة 2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. وتشير أرقام صادرة من برلين إلى زيادة أولية لتصل النسبة إلى 5ر1 في المئة.

وقال ستولتنبرج للصحيفة: " 5ر1 في المئة ليست2 في المئة"، ورغم ذلك قال إنه يفترض أن ألمانيا تسعى للوصول إلى هدف الـ2 في المئة في الوقت المناسب.

ومن المتوقع أن ترتفع ميزانية القوات المسلحة الألمانية إلى 9ر42 مليار يورو (حوالي 2ر51 مليار دولار)، بزيادة قدرها 4 مليارات يورو مقارنة بالعام السابق، مما يعني أن ألمانيا ستنفق 31ر1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي على الدفاع في عام 2019.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد انتقد مرارا حلفاء الولايات المتحدة في الناتو - وخاصة ألمانيا - لعدم الاضطلاع بدورهم للوصول إلى هذا الهدف.