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    رئيس وزراء أثيوبيا يصل إلى أرتيريا في أول زيارة منذ 20 عاما

    08:43 ص الأحد 08 يوليو 2018
    رئيس وزراء أثيوبيا يصل إلى أرتيريا في أول زيارة منذ 20 عاما

    أسمرة - (أ ش أ):

    وصل رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد علي اليوم الأحد إلى أرتيريا فى زيارة رسمية هي الأولى لمسؤول أثيوبي منذ قرابة 20 عاما.

    وذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية أن آبي سيبحث في أسمرة، مع الرئيس الأرتيري أسياسي أفورقي، العلاقات الثنائية إضافة إلى الملفات الخلافية بين البلدين وأبرزها ملف الحدود، فيما يتوقع أن تستمر زيارة آبي يومين.

    وكان وفد أرتيري، قد زار العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، قبل أسبوع، تمهيدا لهذه الزيارة التاريخية، التي ينتظر أن تضع حدا لواحدة من أطول التوترات في القارة الأفريقية.

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    اثيوبيا اريتريا ابي احمد أسمرة

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