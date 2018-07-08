زلزال بقوة 5ر5 درجة يضرب نيو كاليدونيا

نوميا - (د ب أ):

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية اليوم الأحد أن زلزالا بقوة 5ر5 درجة قد تم تسجيله بالقرب من جزر لويالتي في نيو كاليدونيا بجنوب المحيط الهادئ.

وأفادت الأنباء أن الزلزال وقع الساعة 1208 من صباح اليوم الأحد (0108 بتوقيت جرينتش) على عمق 10 كيلومترات بالقرب من جزر لويالتي، على بعد 230 كيلومترا من العاصمة نوميا في المحيط الهادئ.

ولم ترد على الفور تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات.