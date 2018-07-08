وزراء خارجية واشنطن وسول وطوكيو يجتمعون لبحث نزع نووي كوريا الشمالية

طوكيو - (د ب أ):

من المقرر أن يعقد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مباحثات مع كل من نظيريه الياباني والكوري الجنوبي بشأن نزع أسلحة كوريا الشمالية النووية في العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الأحد، وذلك بعد يوم واحد من زيارته للعاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج.

ومن المنتظر أن يطلع بومبيو والوفد المرافق له وزير الخارجية الياباني، تارو كونو، ونظيرته الكورية الجنوبية، كانج كيونج-وا، على مضمون محادثاته مع القيادة في كوريا الشمالية.

وكانت بيونج يانج قد أعربت عن استيائها إزاء موقف الوفد الأمريكي في وقت متأخر من أمس السبت عقب محادثات نزع السلاح النووي بين الجانبين في العاصمة الكورية الشمالية.

وبعد زيارة استغرقت يومين من جانب بومبيو، اتهمت وزارة الخارجية الكورية الشمالية الولايات المتحدة بالسعي من جانب واحد إلى إجبار كوريا الشمالية على التخلي عن أسلحتها النووية.

ووصف متحدث كوري شمالي، لم يتم الكشف عن هويته، المحادثات بأنها "مخيبة للآمال للغاية"، وذلك في تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية.

لكن متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية قالت إنه تم إحراز "تقدم" بين البلدين.

ونقلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت عن بومبيو قوله في تغريدة: "هناك قضايا معقدة، لكننا أحرزنا تقدما على صعيد جميع القضايا الرئيسية. وهناك بعض الجوانب تحقق فيها تقدم كبير، وهناك جوانب أخرى ما تزال تحتاج إلى عمل".

وجاءت زيارة بومبيو لكوريا الشمالية بعد أن أشارت تقارير إلى أن بيونج يانج عززت من إنتاجها للوقود النووي في عدة مواقع خلال الأسابيع الأخيرة.

وسيكون الاجتماع الثلاثي الذي سيعقد اليوم الأحد هو الأول من نوعه منذ 14 حزيران/يونيو، عندما أطلع الوزير الأمريكي نظيريه في سول على نتائج قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في سنغافورة قبل ذلك بأيام.