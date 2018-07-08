تركيا: احتجاز ثلاثة طلاب جامعيين بسبب "إهانة الرئيس"

اسطنبول (د ب أ)

اعتقلت السلطات التركية في وقت سابق من يوم السبت، ثلاثة طلاب بجامعة في أنقرة بسبب "إهانة الرئيس"، على لافتة حملوها خلال حفل تخرج الجمعة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وأضافت وكالة الأناضول، أن مكتب المدعي العام في أنقرة أجرى تحقيقا بشأن طلبة جامعة الشرق الاوسط التقنية.

وحملت مجموعة من الطلاب أمس لافتة تحمل رسما كاريكاتير يرجع إلى عام 2006 ويصور الرئيس رجب طيب أردوغان في هيئة عدة حيوانات مختلفة على غلاف المجلة الساخرة الشهيرة بينجوين.

ورفع أردوغان، رئيس الوزراء آنذاك، دعوى ضد بنجوين للحصول على تعويض، لكن محكمة في أنقرة أسقطت القضية.

وفي تركيا، تم استهداف العشرات بتهمة إهانة أردوغان، بما في ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.