حول العالم في 24 ساعة: تعيين زعيم المتمردين في جنوب السودان نائبًا للرئيس

إعداد - هشام عبد الخالق:

شهد العالم السبت، عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها إعلان رئيس وزراء هايتي تعليق قرار رفع أسعار المحروقات، وترشيح حزب "العدالة والتنمية" لرئيس الوزراء الحالي بن علي يلدريم لرئاسة البرلمان التركي الجديد، وتعيين زعيم المتمردين في جنوب السودان نائبًا للرئيس.