حول العالم في 24 ساعة: تعيين زعيم المتمردين في جنوب السودان نائبًا للرئيس
12:07 ص الأحد 08 يوليو 2018
إعداد - هشام عبد الخالق:
شهد العالم السبت، عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها إعلان رئيس وزراء هايتي تعليق قرار رفع أسعار المحروقات، وترشيح حزب "العدالة والتنمية" لرئيس الوزراء الحالي بن علي يلدريم لرئاسة البرلمان التركي الجديد، وتعيين زعيم المتمردين في جنوب السودان نائبًا للرئيس.
الحكومة التونسية يوسف الشاهد الحد الأدنى للأجور جنوب السودان وزير الخارجية السوداني رياك مشار أوغندا بن علي يلدريم رفع أسعار المحروقات
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