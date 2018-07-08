أبرز التصريحات في 24 ساعة: النفط والأصولية الدينية وراء صراعات الشرق الأوسط

إعداد - هشام عبد الخالق:

أكد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، لن تقدم على إلغاء قوة إنفاذ القانون الخاصة بالهجرة والجمارك، وذكر رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاجاني، أن رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني سيخوض انتخابات العام المقبل الخاصة بالبرلمان الأوروبي، وأكد وزير الخارجية الصيني "وانج يي"، تمسك بكين بنهج من خمس نقاط بشأن القضية النووية الإيرانية، وذلك حفاظا على السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.