رئيس وزراء اليابان عن موجة الأمطار: الموقف خطير للغاية

طوكيو (أ ش أ)

وصف شينزو آبي رئيس وزراء اليابان، اليوم السبت، الأوضاع الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي تجتاح وسط وغرب البلاد، بالـ "خطيرة للغاية".

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن "آبى" أصدر أوامره للوزراء بضرورة التعاون مع السلطات المحلية في المناطق المتضررة الواقعة غرب البلاد، من أجل الحيلولة دون اتساع نطاق الأضرار.

وأشار آبى - خلال اجتماع طارئ للحكومة - إلى وجود أشخاص كثيرين في عداد المفقودين نتيجة للفيضانات والانهيارات الأرضية الناتجة عن هذه الأمطار الغزيرة.

على صعيد متصل ، توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية اليابانية هطول موجات أخرى من الأمطار الغزيرة، الأحد، على مساحات شاسعة تمتد من غرب إلى شمال البلاد.

وكانت السلطات اليابانية قد أمرت - الخميس الماضي - بإجلاء آلاف السكان من أطراف مدينة "كيوتو" إثر هطول أمطار غزيرة على غرب المدينة أسفرت عن مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين.