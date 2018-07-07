قائد شرطة نينوى: اعتقال 13 من قادة داعش بينهم مفتي شمال غرب الموصل

الموصل (د ب أ)

أعلن قائد شرطة نينوى حمد نامس الجبوري، اليوم السبت، اعتقال 13 من قادة تنظيم (داعش) الإرهابي شمال غرب الموصل 400 كلم شمال بغداد.

وقال نامس إن "القوات الأمنية العراقية شنت اليوم حملة مداهمة ومطاردة لفلول عناصر داعش في بلدة بادوش 25 كلم شمال غرب الموصل، بعد زيادة عمليات الاختطاف والقتل التي ينفذها عناصر داعش انطلاقا من البلدة، وتمكنت من اعتقال 13 من قادة التنظيم بينهم أبو صخرة الماموني الملقب بذياب العراقي وهو مفتي في تنظيم داعش، موضحا أنه "تم اقتيادهم إلى مقر قيادة عمليات نينوى للتحقيق معهم وتقديمهم للقضاء العراقي".

وقد شهدت بلدة بادوش نزوح عشرات العوائل باتجاه الساحل الأيمن للموصل جراء العمليات العسكرية التي نفذتها القوات العراقية خلال ال24 ساعة الماضية.

وتشهد مناطق عديدة من محافظة نينوى من حين إلى آخر عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات ينفذها عناصر تنظيم داعش ضد القوات العراقية والمدنيين على الرغم من إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي العام الماضي القضاء على تنظيم داعش عسكريا في البلاد.