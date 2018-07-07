لبنان: عودة 377 نازحًا سوريًا من مخيمات عرسال إلى بلداتهم الأصلية

بيروت (د ب أ)

أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، في بيان اليوم السبت، عن تأمين العودة الطوعية لـ 377 نازحا سوريا من مخيمات النازحين السوريين في عرسال شرق لبنان إلى بلداتهم في سوريا، بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقال بيان المديرية "قامت المديرية العامة للأمن العام اعتبارا من صباح اليوم في إطار متابعة موضوع النازحين السوريين الراغبين بالعودة إلى بلداتهم وبالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR وحضور مندوبيها، بتأمين العودة الطوعية لثلاثمائة وسبعة وسبعين نازحا سوريا من مخيمات عرسال إلى سوريا".

وأضاف البيان أنه " واكبت دوريات من المديرية العامة للأمن العام النازحين الذين انطلقوا بسياراتهم وآلياتهم الخاصة، اعتبارا من نقطة التجمع في وادي حميد (شرق لبنان) حتى معبر الزمراني الحدودي( شرقاً).

وكانت " الوكالة الوطنية" للإعلام اللبنانية الرسمية، قد ذكرت في وقت سابق اليوم أن الدفعة الثانية من النازحين السوريين عادوا طوعياً قبل ظهر اليوم "من مخيمات النزوح في عرسال باتجاه بلدات قارا، الجراجير ورأس المعرة، حيث سجل عودة 400 نازح".

يذكر أن عدد النازحين السوريين في لبنان يبلغ نحو مليون و850 ألف نازح، عاد منهم في 18 أبريل الماضي 500 نازح من بلدة شبعا جنوب لبنان إلى قراهم السورية.

وقامت المديرية العامـة للأمن العـام في 28 يونيو الماضي بتأميـن العودة الطوعيـة ل 294 نازحاً سورياً من مخيمات عرسال إلى بلداتهم في سوريا.