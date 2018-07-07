الحكومة اليمنية تكشف عن خطة إغاثية متكاملة لمحافظات الساحل الغربي

صنعاء (د ب أ)

كشف وزير في الحكومة اليمنية الشرعية، اليوم السبت، عن خطة إغاثية متكاملة لمحافظات الساحل الغربي ومنها محافظة الحديدة التي تشهد معارك عنيفة بين قوات الجيش ومسلحي الحوثيين.

وقال عبدالرقيب فتح، وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "سبا": إن "اللجنة العليا للإغاثة أعدت خطة إغاثية متكاملة لمحافظات الساحل الغربي ومنها محافظة الحديدة وبالتنسيق مع مكتب تنسيق المساعدات الخليجية وعدد من المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني".

وأشار فتح إلى "أن الخطة شملت الاستعداد الكامل لإغاثة أي مديرية أو محافظة يتم تحريرها من ميليشيا الحوثي الانقلابية وأن التدخلات الإغاثية العاجلة التي تتم من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والهلال الأحمر الإماراتي وجمعية الإغاثة الكويتية، وبقية المانحين، بالتنسيق مع اللجنة، تستهدف المحتاجين في كافة المحافظات دون استثناء وخاصة التي تشهد عمليات عسكرية لتحريرها من المليشيا".

وأكد فتح حرص الحكومة على أن يستفيد كافة المحتاجين في المحافظات من المساعدات الإغاثية المقدمة من المانحين ، والتزامها بضمان وصول تلك المساعدات إلى المحتاجين في المناطق التي تخضع لعمليات عسكرية لتحريرها من الحوثيين.

ودعا فتح المنظمات الدولية للانتقال من مرحلة التشخيص للأوضاع الإنسانية في اليمن الي مرحلة المعالجة والعمل الميداني، والمساهمة الفاعلة في مساندة جهود الحكومة اليمنية وتوفير الدعم الإغاثي اللازم والكامل الغذائي والطبي والإيوائي، لكافة المحتاجين.

وأكد فتح استعداد الحكومة اليمنية ممثلة باللجنة العليا للإغاثة تقديم التسهيلات والمساعدات اللازمة لتسهيل عمل المنظمات وفقا للمعايير والالتزامات المحددة لذلك.

ويشهد اليمن حربا عنيفة منذ أكثر من ثلاث سنوات بين مسلحي الحوثيين من جهة، وقوات الجيش الحكومي مسنودة بقوات التحالف العربي من جهة ثانية، مخلفة خسائر مادية وبشرية كبيرة، فضلاً عن تسببها بتدهور الوضع الإنساني بشكل كبير.