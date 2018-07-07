السفير القطري في موسكو يعلن حضور الأمير تميم نهائي المونديال

موسكو (د ب أ)

أعلن السفير القطري في روسيا، أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، سيحضر مباراة نهائي بطولة كأس العالم مونديال روسيا 2018، في العاصمة الروسية موسكو.

وأضاف السفير، أنه من المتوقع أيضا أن يلتقي الشيخ تميم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ولم يصدر تأكيد رسمي بعد من الكرملين، لكن المتحدث باسم بوتين كان قد أعلن في الأسبوع الماضي أنه من المنتظر عقد لقاء بين بوتين وتميم، لكنه لم يحدد موعدا.

وجرت العادة أن يحضر، نهائي الكأس، زعيم البلد الذي سينظم النسخة التالية من البطولة، ويتعرض المنظمون في قطر لانتقادات وذلك منذ فوزها بتنظيم بطولة 2022، قبل ثمانية أعوام.