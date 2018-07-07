المرصد السوري: عودة 20 ألف نازح إلى درعا بعد اتفاق وقف إطلاق النار

دمشق / القاهرة (د ب أ)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، بعودة 20 ألف نازح إلى قراهم وبلداتهم في محافظة درعا جنوب سوريا.

وقال المرصد إن عودة النازحين إلى درعا تأتي عقب التوصل إلى اتفاق بوساطة روسية لوقف إطلاق النار.

وكانت قوات الحكومة السورية مدعومة بقوات روسية قد شنت هجوما بريا جويا كبيرا في منتصف يونيو لاستعادة السيطرة على درعا.

وأجبر الهجوم أكثر من 000ر320 شخص على الفرار والإقامة في مخيمات بأماكن مفتوحة أو مراكز إيواء مؤقتة بالقرب من الحدود مع الأردن أو مرتفعات الجولان.

وتوصلت فصائل المعارضة في درعا يوم أمس الجمعة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع روسيا ، الحليف العسكري الرئيسي لدمشق ، حيث وافق مقاتلو المعارضة بموجب الاتفاق على تسليم أسلحتهم في انتصار كبير للرئيس السوري بشار الأسد.

وأكد المرصد، في بيان صحفي اليوم، استمرار الهدوء في محافظة درعا، منذ بعد ظهر أمس الجمعة في ترقب لبدء تطبيق بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه .

وأضاف المرصد ،الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له ، إن آلاف العوائل لا تزال تخشى العودة إلى المناطق التي تسيطر عليها النظام، خشية اعتقال أبنائهم من قبل قوات النظام والمسلحين الموالين لها، في حين شهدت بلدات أخرى عودة آلاف المواطنين خلال الـ 24 ساعة الماضية، نحو قراهم وبلداتهم التي لم تدخلها قوات النظام، والتي نزحوا عنها خلال عملية تصعيد القصف الجوي والبري منذ 19 يونيو الماضي وحتى أمس الجمعة .

وحسب المرصد ، أرسلت قوات النظام تعزيزات عسكرية إلى معبر نصيب الحدودي مع الأردن، حيث اتجهت عربات مدرعة وآليات تحمل عناصر من قوات النظام نحو المعبر، وإلى الحدود السورية – الأردنية.

وكان الاتفاق نص على البدء بوقف اطلاق النار وقيام المجموعات المسلحة بتسليم السلاح الثقيل والمتوسط في جميع المدن والبلدات.

وبموجب الاتفاق ستتم تسوية أوضاع من يرغب بالبقاء من المسلحين وخروج الرافضين للتسوية مع عائلاتهم إلى إدلب إضافة إلى تسليم الدولة السورية كل نقاط المراقبة على طول الحدود السورية الأردنية.

ويتضمن الاتفاق أيضا عودة الأهالي الذين خرجوا من مدنهم وبلداتهم إليها وعودة مؤسسات الدولة لتمارس عملها في المدن والبلدات بعد خروج المسلحين.