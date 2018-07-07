تايمز: ماي ستقيل وزير الخارجية إذا حاول تقويض اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي

القاهرة- (وكالات):

ذكرت صحيفة تايمز أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أبلغت كبار حلفائها أنها ستقيل وزير الخارجية بوريس جونسون إذا ما حاول تقويض الموقف التفاوضي بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي اتفق عليه مجلس الوزراء أمس الجمعة.

ولم تنسب الصحيفة التقرير إلى مصادر.

كانت ماي قالت في وقت سابق إنها اتفقت مع مجلس وزرائها على الموقف التفاوضي لبريطانيا بشأن التجارة والجمارك في مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وبعد أشهر من التكتم، توصلت ماي إلى الاتفاق على أمل التغلب على انقسامات في الحكومة ودفع المحادثات المتعثرة بشأن شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.