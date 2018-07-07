تقرير: انفجار في العاصمة الصومالية

مقديشو- (د ب ا):

ذكر تقرر إخباري أن انفجارا وقع، اليوم السبت، وسط العاصمة الصومالية مقديشو.

وذكرت إذاعة شبيلي أن الانفجار، الذي لم تتضح طبيعته، وقع قبل دقائق من اطلاق نار في وسط العاصمة .

واضافت أن بعض التقارير تشير إلى أن رجال مسلحين بالبنادق دخلوا إلى منطقة أوتو أوتو حيث تقع وزارة الداخلية.

وتابعت أنه لم يتضح بعد الجهة التي قامت بتنفيذ الهجوم.

يذكر أن جماعة الشباب، المرتبطة بتنظيم القاعدة،و التي تهدف إلى إقامة دولة إسلامية في الصومال،تشن هجمات على المنشآت والقوات الحكومية وقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي التي تساند حكومة مقديشو في قتالها ضد الجماعة .