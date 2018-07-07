أمريكا تطلب من موظفيها غير الاساسيين مغادرة نيكاراغوا بسبب الاضطرابات

(أ ف ب):

أمرت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، جميع موظفيها غير الاساسيين بمغادرة نيكاراغوا التي تشهد اضطرابات وسط احتجاجات ضد الحكومة واعمال عنف خلفت 230 قتيلا، بحسب ما اعلنته سفارتها في نيكاراغوا.

وقال بيان السفارة إن الولايات المتحدة "أمرت بمغادرة الموظفين غير الاساسيين" وحضت مواطنيها على اعادة النظر في خطط السفر إلى نيكاراغوا نظرا "للجرائم والاضطرابات الاهلية والامكانيات الصحية المحدودة".

وحذر البيان من أن "قوات موازية للشرطة مدججة بالسلاح تسيطر عليها الحكومة وبملابس مدنية، يصل عددها احيانا إلى المئات، تعمل في اجزاء كبيرة من البلاد ومنها في نيكاراغوا" ونصح الرعايا بتجنب المظاهرات التي بدأت في أبريل.

ويطالب المتظاهرون بتقديم موعد الانتخابات او استقالة الرئيس دانيال اورتيغا الذي يتهمونه بالتسلط مع زوجته ونائب الرئيس روزاريو موريو.

وتعتزم الحكومة تنظيم مسيرة بعد ظهر السبت فيما دعا تحالف المعارضة إلى تظاهرة الخميس المقبل يليها اضراب عام لمدة 24 ساعة الجمعة.

وعقب بدء التظاهرات الاولى، أمرت الولايات المتحدة اقارب الموظفين الدبلوماسيين بالمغادرة.

كما زادت ضغوطها على اورتيغا لتحقيق تقدم في مفاوضات السلام المتعثرة.

وفرضت الخزانة الأمريكية الثلاثاء عقوبات مالية على مفوض الشرطة الوطنية فرنسيسكو خافيير دياز مدريز، وسكرتير مكتب رئيس بلدية ماناغوا فيدل انتونيو مورينو بريونيس على خلفية دورهما في قتل وضرب محتجين.

كما فرضت عقوبات على خوسيه فرنسيسكو لوبيز سينتينو، المدير التنفيذي لاحدى شركات النفط، الذي تقول الخزانة الاميركية انه اختلس ملايين الدولارات من شركتين مرتبطتين بالحكومة لحسابه وحساب قادة نيكاراغوا.