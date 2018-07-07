قتيل في موجة حر قياسية تضرب الغرب الأمريكي

(أ ف ب):

يشهد الغرب الأمريكي موجة حر قياسية أسفرت عن قتيل في كاليفورنيا، أمس الجمعة، بينما اضطر مئات الاشخاص إلى اخلاء منازلهم هربا من الحرائق.

وأعلن المركز الوطني للحرائق ان "حرائق كبيرة تشتعل في مختلف المناطق بين فلوريدا والاسكا"، وذلك بينما درجات الحرارة تتجاوز الاربعين مئوية في بعض المناطق.

وتابع المركز "هناك حاليا 60 حريقا ضخما أتى على أكثر من 333 الف هكتار في 13 ولاية". وهناك 20 حريقا في الاسكا وسبعة في نيومكسيكو وأربعة في كاليفورنيا وثمانية في كولورادو وغيرها في نيفادا واريزونا وولايات اخرى في جنوب الولايات المتحدة.

واعلنت وكالة كاليفورنيا لمكافحة الحرائق "كال فاير" على تويتر ان شخصا قتل في حريق اندلع في منطقة سيسكيو بالقرب من الحدود مع ولاية اوريغن.

وتقوم السلطات بعمليات اجلاء قسرية بما في ذلك في وادي نابا فالي المعروف بانتاج النبيذ في جنوب كاليفورنيا بالقرب من سان دييغو وحيث أعلن حاكم الولاية جيري بروان حالة الطوارئ ليل الجمعة بسبب الحرائق.

وقال براون في بيان ان الحريق دمر منازل وأدى إلى اغلاق طرق.

ويزيد من صعوبة الجهود من أجل القضاء على الحرائق ارتفاع الحرارة بشكل قياسي حيث بلغت 42 مئوية قبيل المساء في لوس انجليس و45 في بالم سبرينغس.