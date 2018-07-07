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"أوقاف بورسعيد" تعلن افتتاح مركز الإفتاء بالمحافظة

10:40 ص السبت 07 يوليو 2018
"أوقاف بورسعيد" تعلن افتتاح مركز الإفتاء بالمحافظة

وزارة الأوقاف

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت مديرية أوقاف محافظة بورسعيد، اليوم السبت، افتتاح المركز الرسمي للإفتاء بالمحافظة تحت إشراف وزارة الأوقاف.

وأوضح الشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، في تصريحات صحفية، أنه سيقوم بالرد على الأسئلة الخاصة بالمواطنين نخبة من علماء الأوقاف بمحافظة بورسعيد على قدر من العلم.

وأشاو وكيل وزارة أوقاف بورسعيد إلى أنه في حالة رغبة المواطنين في الاستفسار يتم من خلال رقمين هاتف محمول تم تخصيصهما لهذا الأمر وهما: 01151561379 - 01281829528.

محافظة بورسعيد وزارة الأوقاف مديرية أوقاف بورسعيد

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