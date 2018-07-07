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عناصر داعش يختطفون مختار قرية عراقية ويقتلون أبنه في قضاء الشرقاط

10:31 ص السبت 07 يوليو 2018
عناصر داعش يختطفون مختار قرية عراقية ويقتلون أبنه في قضاء الشرقاط

ارشيفية

تكريت- (د ب أ):

أعلن مصدر امني عراقي بمحافظة صلاح الدين، اليوم السبت، ان عناصر من تنظيم داعش اختطفوا مختار إحدى القرى، وقتلوا أبنه في اشتباكات شمال غرب قضاء الشرقاط، 280 كم شمال بغداد.

وقال المصدر إن" عناصر داعش تسللوا فجر اليوم الى قرية اعذيه بمنطقة العيث شمال غرب الشرقاط، وتمكنوا من اختطاف المختار عيسى محمد جبر وقتل أبنه، ونقلوا المختطف إلى جهة مجهولة بعد اشتباكات قصيرة مع أبناء القرية".

وتشهد المناطق الصحراوية بين محافظات صلاح الدين والانبار ونينوى عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات تنفذها الخلايا النائمة لتنظيم داعش ضد القوات الأمنية والمدنيين، على الرغم من إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي العام الماضي القضاء على تنظيم داعش عسكريا في البلاد.

داعش خطف العراق

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