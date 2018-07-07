الرئيس عباس يمنح الناشط السويدي لادرا الجنسية الفلسطينية

رام الله- (أ ش أ):

منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الناشط السويدي بنجامين لادرا ، الجنسية الفلسطينية ووسام الاستحقاق والتميز تقديرا لجهوده ومواقفه الداعمة للشعب الفلسطيني.

ويأتي هذا القرار تكريما للناشط لادرا الذي انطلق في رحلة من بلده السويد سيرا على الأقدام، وسار نحو 11 شهرا للوصول الى الأراضي الفلسطينية، لينقل المعاناة الفلسطينية إلى العالم ، ولفت انتباه الرأي العام في كل مكان الى جرائم الاحتلال الإسرائيلي، والتنديد بالانتهاكات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد منعت المتضامن السويدي بنجامين لادرا من دخول الأراضي الفلسطينية ، بعدما وصل الى جسر الملك حسين - بين الضفة الغربية المحتلة والأردن- سيرا على الأقدام قادما من السويد.

وسلمت سلطات الاحتلال الناشط السويدي بنجامين لادرا قرارا يمنعه من الدخول الأراضي الفلسطينية بعد إخضاعه للتحقيق 6 ساعات، خلال عبوره جسر الملك حسين فجر اليوم الجمعة.

وانطلقت رحلة لادرا في شهر أغسطس عام 2017 سيرا على الأقدام ، في رحلة بلغت مسافتها 4 آلاف و800 كيلو متر، مر خلالها على ما يقارب 15 بلدا من أجل لفت الأنظار للقضية الفلسطينية.

والناشط لادرا، الذي يبلغ من العمر (25 عاما) ، قطع رحلته وهو يحمل علم فلسطين على ظهره ويضع الكوفية الفلسطينية على كتفيه.