الحكومة البريطانية تتوصل لموقف موحد في تفاوضها مع الاتحاد الأوروبي

لندن- (أ ش أ):

نجحت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الجمعة، في التوصل لإتفاق يوحد مجلس وزرائها المنقسم بشأن الموقف التفاوضي لبريطانيا بشأن التجارة والجمارك في مفاوضات الخروج من الإتحاد الأوروبي "البريكست".

وعقدت رئيسة الوزراء اجتماعا حاسما في مقرها الصيفي الريفي "التشيكرز".

وقالت ماي، في بيان صدر عن رئاسة الوزراء: "اليوم في مناقشات مفصلة وافق مجلس الوزراء على موقفنا الجماعي لمستقبل مفاوضاتنا مع الاتحاد الأوروبي". وأضافت "اقتراحنا سيوجد منطقة للتجارة الحرة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تؤسس لقاعدة مرجعية مشتركة للسلع الصناعية والمنتجات الزراعية".

وتابعت زعيمة المحافظين: "اتفقنا أيضا على نموذج جديد للجمارك يرضي قطاع الأعمال مع حرية عقد اتفاقات تجارية جديدة حول العالم".

لكن بموجب خطط الحكومة، ستكون المملكة المتحدة حرة في أن تتباعد عن قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الخدمات، وهو جزء رئيسي من الاقتصاد البريطاني، مع اعتراف الوزراء بأن ذلك سيقلل من مستويات الوصول المتاحة للأسواق الأوروبية.

ومن المعروف أن الإتحاد الأوروبي سيكون مترددا في النظر في أي خطة من شأنها أن تخاطر بتقسيم السوق الموحدة، ويبدو أن الوزراء يعترفون بذلك من خلال الاتفاق على زيادة الاستعدادات لـ "عدم التوصل إلى اتفاق" بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

لكن ماي قالت، إنها تأمل في أن تساعد المقترحات المحادثات مع الاتحاد الأوروبي على المضي قدما.