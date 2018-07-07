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حكومة ماي تتوصل لتوافق في الآراء حول خطة بريكزيت

12:01 ص السبت 07 يوليو 2018
حكومة ماي تتوصل لتوافق في الآراء حول خطة بريكزيت

رئيسة الوزراء تيريزا ماي

لندن (د ب أ)

توصلت الحكومة البريطانية إلى توافق في الآراء بشأن خطة جديدة تتعلق بعلاقة البلاد مع الاتحاد الأوروبي في المستقبل بعد أن تغادر التكتل العام المقبل، حسبما أعلن مكتب رئيسة الوزراء تيريزا ماي مساء الجمعة.

وينص القرار الذي تم التوصل إليه - بعد اجتماع استغرق يوما واحدا لمجلس الوزراء برئاسة ماي - على إنشاء منطقة تجارة حرة للسلع بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، ومن أجل حماية التجارة عبر الحدود، ستضمن بريطانيا أن تكون جميع السلع مصنوعة وفقا لمعايير الاتحاد الأوروبي.

وتعتزم الحكومة وضع قيود في قطاعات أخرى بما في ذلك رأس المال والعمال والخدمات.

ومن المحتمل أن تواجه الخطة شكوكا في بروكسل.

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