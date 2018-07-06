"ذا هيل": مدير حملة ترامب السابق محبوس في زنزانة انفرادية

كتب - هشام عبد الخالق:

يبدو أن المدير السابق للحملة الانتخابية الخاصة بالرئيس دونالد ترامب، باول مانفورت، يقضي 23 ساعة من ساعات يومه في السجن الانفرادي بمعزل عن جميع البشر "لضمان سلامته"، وذلك طبقًا للوثائق التي تقدم بها محاميه في المحكمة هذا الأسبوع.

وتقول صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إن مانفورت يقضي ما لايقل عن 23 ساعة في زنزانته الانفرادية (وهذا لا يشمل الساعات التي يقضيها مع محاميه)، وذلك حسبما كتب محامي الدفاع كيفين دونينج في عريضة يطالب فيها بإطلاق سراح موكله.

وكتب دونينج في العريضة أن مانفورت أصبح غير قادر على الاستعداد لمحاكماته المقبلة أثناء مكوثه في السجن، وتبدأ إحدى هذه المحاكمات في وقت لاحق هذا الشهر، وذكرت مجلة "نيويورك" أيضًا أن محاميي مانفورت يحثون على إطلاق سراحه كونه غير محتجز على خلفية قضايا عنف جسدي، ولكونها تهم تلاعب في شهادات الشهود.

وتم إرسال مانفورت لسجن "Northern Neck Regional" في ولاية فيرجينيا الأمريكية، يوم 15 يونيو الماضي، بعد أن اتهمه المحقق الخاص روبرت مولر، بمحاولة التأثير على الشهود.

ويعتقد بعض المراقبين، أن قرار حبس مانفورت قبل محاكماته، قد يضغط عليه للتعاون مع تحقيق مولر في التدخل الروسي المحتمل في الانتخابات الأمريكية التي جرت في 2016، واحتمالية وجود تواطؤ بين حملة ترامب وروسيا.

ويصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أن مانفورت عمل لـ "فترة قصيرة للغاية" مديرًا لحملته الانتخابية.