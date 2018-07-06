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    بالون "ترامب الرضيع" في سماء لندن

    11:53 ص الجمعة 06 يوليو 2018
    بالون "ترامب الرضيع" في سماء لندن

    (بي بي سي):

    سيرفع بالون ضخم برتقالي اللون يصور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هيئة طفل رضيع يرتدي حفّاظة في حديقة بالقرب من مجلس العموم بوسط لندن يوم الجمعة المقبل احتجاجا على زيارة ترامب للمملكة المتحدة.

    ووافق محافظ لندن صادق خان على رفع البالون، الذي يبلغ ارتفاعه ستة أمتار، بناء على طلب تقدم به منظمون للاحتجاجات التي ستشهدها لندن وقت زيارة ترامب بسبب مواقفه المعادية، على حد وصفهم، للمهاجرين، والأقليات العرقية، وتأييده لشخصيات يمينية متطرفة.

    ويقول خان إن ترامب شخص غير مرحب به في لندن، ولكنه أوضح أنه سمح بهذه التظاهرة استنادا إلى حق الآخرين في التعبير عن الرأي بحرية.

    ووقع أكثر من مليون شخص في بريطانيا وخارجها وثيقة إلكترونية تحتج على زيارة ترامب، كما جمع متظاهرون قرابة 17 ألف جنيه إسترليني لتنظيم تظاهرة "ترامب الرضيع".

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