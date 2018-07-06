أمر قضائي مؤقت بوقف هدم قريتين بدويتين في الضفة الغربية المحتلة

(بي بي سي):

قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية إنها نجحت بالحصول على أمر احترازي من المحكمة العليا الاسرائيلية بتجميد هدم تجمع الخان الاحمر البدوي في الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت الهيئة أن التجميد سارٍ إلى حين الاستماع إلى الالتماس المقدم من سكان التجمع.

وكان السكان قد قدموا الالتماس مساء الخميس لمنع الهدم المتوقع في التجمع، حيث قامت القوات الإسرائيلية بنشر الجرافات في المكان تمهيداً لهدمه.

ويعتصم العشرات من الفلسطينيين والنشطاء منذ أيام حول قريتي "الخان الأحمر وعرب الجهالين" البدويتين في محاولة لمنع الجرافات الإسرائيلية من تسوية الأراضي المؤدية إليهما وهدم المنازل بهما.

وأصيب أكثر من 30 شخصا في مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية، كما أعتقل تسعة نشطاء.