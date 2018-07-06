  • عاجل:تعرف علي القنوات الناقلة المفتوحة والمشفرة والمعلقين لليوم الأول لدور الكبار بالمونديال

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    تنسيق الثانوية حكومة مدبولي المدارس اليابانية نادي الأهرام مونديال روسيا محمد صلاح

    أمر قضائي مؤقت بوقف هدم قريتين بدويتين في الضفة الغربية المحتلة

    11:48 ص الجمعة 06 يوليو 2018
    أمر قضائي مؤقت بوقف هدم قريتين بدويتين في الضفة الغربية المحتلة

    أرشيفية

    (بي بي سي):

    قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية إنها نجحت بالحصول على أمر احترازي من المحكمة العليا الاسرائيلية بتجميد هدم تجمع الخان الاحمر البدوي في الضفة الغربية المحتلة.

    وأضافت الهيئة أن التجميد سارٍ إلى حين الاستماع إلى الالتماس المقدم من سكان التجمع.

    وكان السكان قد قدموا الالتماس مساء الخميس لمنع الهدم المتوقع في التجمع، حيث قامت القوات الإسرائيلية بنشر الجرافات في المكان تمهيداً لهدمه.

    ويعتصم العشرات من الفلسطينيين والنشطاء منذ أيام حول قريتي "الخان الأحمر وعرب الجهالين" البدويتين في محاولة لمنع الجرافات الإسرائيلية من تسوية الأراضي المؤدية إليهما وهدم المنازل بهما.

    وأصيب أكثر من 30 شخصا في مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية، كما أعتقل تسعة نشطاء.

    هذا المحتوى من

    الضفة الغربية فلسطين هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية المحكمة العليا الاسرائيلية

    الخبر التالى:

    بالون "ترامب الرضيع" في سماء لندن
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان