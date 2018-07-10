بالفيديو.. هكذا سيكون الحج والعمرة بعد 12 عاما

القاهرة - مصراوي:

ذمرا شبكة العربية أن تطبيقاً تحمله على هاتفك قد يمنحك سواراً ذكياً وبطاقة وسماعات للأذن تعطيك معلومات عن كيفية أداء الحج والعمرة، وذلك بحسب ما أوضحته وزارة الحج والعمرة في السعودية، والتي نشرت - عبر موقعها - مقطع فيديو يوضح تصورها لمناسك الحج بعد 12 عاماً، مع استخدام واسع للتكنولوجيا والوسائل التي توفر راحة أكثر لحجاج بيت الله الحرام.

وأظهر الفيديو أن التسجيل في الحج عام 1451 هـ سيكون من خلال "تطبيق"، يُرسل عبره للحاج صندوق به سوار وبطاقة الحاج، بالإضافة إلى سماعات الأذن التي تعطيه المعلومات أثناء تأديته المناسك.

ويوضح الفيديو أن بطاقة الحاج الإلكترونية ستغني حجاج الخارج عن الوقوف في الجمارك وقضاء وقت طويل، حيث سيكتفون فقط بتمرير البطاقة على جهاز إلكتروني، ومن خلالها يستطيعون ركوب قطار الحرمين والوصول إلى فندق الإقامة الخاص بهم، حيث ستكون حقائبهم في انتظارهم - وفقا للشبكة.

وأثناء الطواف والسعي سيقوم السوار الإلكتروني بحساب الأشواط وتنبيه الساعي إذا مر بين العلمين الأخضرين، كما سيستمع الحاج لأدعية الطواف من خلال سماعات الأذن.

وستساعد سماعات الأذن أيضاً في تجاوز حاجز اللغة بين الحجاج والقائمين على تنظيم الحج، حيث ستقوم السماعة بترجمة الحديث من مختلف اللغات.

وفي حال إذا ابتعد حاج عن رفقائه، فإن البطاقة الإلكترونية ستساعده في تحديد موقعهم على الهاتف الجوال ومن ثم سهولة الوصول إليهم.