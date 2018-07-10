تايلاند: إنقاذ جميع أطفال الكهف

كتبت- رنا أسامة:

أعلنت السلطات التايلاندية، الثلاثاء، إخلاء كهف "تام لوانج" من جميع أعضاء فريق "وايلد بورز" لكرة القدم المُحاصرين، والبالغ عددهم 12 فتى، أعمارهم من 11 إلى 16 عامًا، ومدربهم البالغ من العمر 23 عامًا.

جاء ذلك في نبأ عاجل نقلته قناة روسيا اليوم دون مزيد من التفاصيل.

كانت فرق الإنقاذ في تايلاند أعلنت، صباح الثلاثاء، إنقاذ 3 صبية جُدد، مع انطلاق المرحلة الثالثة من عملية إنقاذ فريق كرة القدم للناشئين الذي حوصّر قبل نحو أسبوعين داخل أحد الكهوف الحجبلية، شمالي البلاد.

وجرى إخراج الباقين تِباعًا حتى تم إجلاء الكهف تمامًا من الأولاد المُحاصرين.

ووفقًا لشبكة "سي بي إس" الأمريكية، يجري إرسال الأولاد بعد إنقاذهم إلى مستشفى تشيانج راى التايلاندي على الفور.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة التايلاندية أن 4 من بين الأطفال الذين جرى إنقاذهم، "قادرون على تناول الطعام بصورة طبيعية"، وأنهم كانوا شاحبين عندما تم إنقاذهم، لكنهم أصبحوا في وضع أفضل حاليًا.

ومن المُتوقع انتهاء الفحوص الطبية للأطفال خلال يوم أو اثنين، وفي حال ثبت عدم إصابتهم بالعدوى سيتم السماح لعائلاتهم بزيارتهم، فيما يجري التواصل معهم عبر حواجز زجاجية.

وعَلِق الأولاد الـ12 ومدربهم الفني لكرة القدم، بعد ارتفاع منسوب المياه أثناء استكشافهم مجمع كهوف تام لوانج، الواقع في إحدى الغابات القريبة من الحدود التايلاندية مع ميانمار، في 23 يونيو الماضي.