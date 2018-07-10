المرحلة الثالثة من عملية الإنقاذ.. إخراج الطفل الـ11 من "كهف الموت"

كتبت- رنا أسامة:

أعلنت فرق الإنقاذ في تايلاند إنقاذ 3 صبية جُدد، الثلاثاء، مع انطلاق المرحلة الثالثة من عملية إنقاذ فريق كرة القدم للناشئين الذي حوصّر في أحد الكهوف الجلبلية، شمالي البلاد، قبل أسبوعين.

ويُصبح بذلك عدد الذين تم إجلائهم إلى الآن 11 من أصل 13، فيما لا يزال طفل ومدرب كرة قدم عالقين داخل الكهف.

ووفقًا لشبكة "سي بي إس" الأمريكية، جرى إرسال الأولاد الثلاثة بعد إنقاذهما إلى مستشفى تشيانج راى التايلاندي على الفور.

وأعلنت وزارة الصحة التايلاندية أن 4 من بين الأطفال الـ8 الذين جرى إنقاذهم، "قادرون على تناول الطعام بصورة طبيعية"، وأنهم كانوا شاحبين عندما تم إنقاذهم، لكنهم أصبحوا في وضع أفضل حاليًا.

ومن المُتوقع انتهاء الفحوص الطبية للأطفال خلال يوم أو اثنين، وفي حال ثبت عدم إصابتهم بالعدوى سيتم السماح لعائلاتهم بزيارتهم، فيما يجري التواصل معهم عبر حواجز زجاجية.

وعَلِق الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عامًا، ومدربهم الفني ذو الـ 25 عامًا، بعد ارتفاع منسوب المياه أثناء استكشافهم مجمع كهوف تام لوانج، الواقع في إحدى الغابات القريبة من الحدود التايلاندية مع ميانمار، في 23 يونيو الماضي.