المحكمة الإسرائيلية العليا تجمد هدم "الخان الأحمر "

القاهرة - مصراوي:

أصدرت المحكمة الاسرائيلية العليا ، الاثنين، أمرا احترازيا جديدا يمنع السلطات الإسرائيلية من هدم تجمع الخان الأحمر على طريق القدس أريحا، وإجلاء سكانه البالغ عددهم نحو ١٩٠ فردا - بحسب سكاي نيوز.

وأمرت المحكمة في قرارها السلطات بالتمهّل حتى 16 يوليو الجاري، قبل أن تبدأ بإخلاء القرية البدوية من سكانها.

يأتي قرار المحكمة بعد أن قدم فريق من المحامين مستندات جديدة تثبت أن الأراضي التي أقيم عليها التجمع في مطلع خمسينيات القرن الماضي هي أراض بملكية فلسطينية خاصة ومسجلة، تم تأجيرها للسكان وليست أراض عامة تم الاستيلاء.

وكانت المحكمة نفسها قد أصدرت الخميس الماضي قرارا مماثلا أمرت بموجبه السلطات بعدم الشروع في هدم قرية خان الأحمر "حتى تعلن الدولة ردها بحلول 11 يوليو".

وتقع قرية الخان الاحمر شرق القدس على الطريق المؤدي الى مدينة أريحا والبحر الميت قرب العديد من المستوطنات الإسرائيلية.

وكانت المحكمة العليا قد رفضت في مايو طعنا للسكان ضد هدم القرية التي تعتبر السلطات الإسرائيلية أنها بنيت في شكل غير قانوني.