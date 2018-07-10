تقرير: ضغوط إيرانية على العبادي لإخراج المستشارين الأمريكيين

القاهرة - (د ب أ):

كشف مصدر عراقي مطلع أن ضغوطاً إيرانية تمارس على رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لإخراج الخبراء والمستشارين الأمريكيين الموجودين في بلاده والبالغ عددهم أكثر من خمسة آلاف خبير ومستشار.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الثلاثاء عن المصدر أن "العبادي يواجه ضغوطاً إيرانية لعدم تجديد الاتفاقية الأمنية الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية عام 2008 ، كما أنه يواجه أيضاً ضغوطا لإخراج المستشارين والخبراء الأمريكيين".

ويرى المصدر العراقي أن "إيران زجت بهذا الطلب في وقت حرج الآن لجهة كون العبادي لا يريد أن يتقاطع مع إيران التي يحتاج إلى رضاها في صراعه مع خصومه وشركائه معاً لنيل رئاسة الحكومة المقبلة، كما أنه لا يستطيع المجازفة وإخراج الخبراء والمستشارين الأمريكيين أو عدم التجديد للاتفاقية الأمنية لسببين متلازمين؛ وهما أولاً حاجة العبادي إلى عدم التقاطع مع الأمريكيين كون كفتهم هي الراجحة في ميل هذا المرشح دون ذاك لرئاسة الحكومة، وثانياً لسبب موضوعي وهو أن العراق ليس جاهزاً تقنياً بعد على مستوى مواجهة داعش دون الجهد الأمريكي على كل المستويات".