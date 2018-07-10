وزير الداخلية الألماني يطرح اليوم "خطة شاملة للهجرة"

برلين - (د ب أ):

يعرض وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر اليوم الثلاثاء "خطة شاملة للهجرة"، والتي كان أعلن عنها منذ فترة طويلة.

ويقترح زيهوفر في الخطة، المكونة من 63 نقطة، بإعادة المهاجرين، الذين سجلوا طلبات لجوء في دول أخرى بالاتحاد الأوروبي، إلى هذه الدول مباشرة من الحدود الألمانية-النمساوية.

وكانت هذه النقطة أثارت جدلا واستياء كبيرا داخل التحالف المسيحي والائتلاف الحاكم.

تجدر الإشارة إلى أن التحالف المسيحي يضم الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري بزعامة زيهوفر.

ويضم الائتلاف الحاكم في ألمانيا التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وفي إحدى نسخ الخطة التي تم تداولها الأسبوع الماضي، يقترح زيهوفر فرض عقوبات على طالبي اللجوء الذين لا يتعاونون في الإفصاح عن هويتهم.

كما تشمل الخطة حث كافة اللاجئين على بذل مزيد من الجهود للاندماج في المجتمع.

وكان يعتزم زيهوفر طرح هذه الخطة قبل أربعة أسابيع، إلا أن عملية الطرح أُرجئت بعدما أعربت المستشارة أنجيلا ميركل عن تحفظاتها على رفض استقبال لاجئين من عند الحدود.

تجدر الإشارة إلى أن بعض إجراءات زيهوفر التي تتضمنها الخطة لا يمكن تنفيذها إلا بالاتفاق مع دول أخرى، فعلى سبيل المثال ترفض إيطاليا حتى الآن استعادة طالبي لجوء من الحدود الألمانية-النمساوية.

ولا يوجد دولة في شمال أفريقيا حتى الآن مستعدة لقبول مقترح زيهوفر، الذي يدعمه أيضا الاتحاد الأوروبي، بإنشاء مراكز استقبال للمهاجرين الذين تم إنقاذهم في البحر المتوسط.