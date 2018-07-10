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    ​مهاتير محمد: نتبع أفضل نهج لمعالجة قضايا الفساد في البلاد

    08:57 ص الثلاثاء 10 يوليو 2018
    ​مهاتير محمد: نتبع أفضل نهج لمعالجة قضايا الفساد في البلاد

    رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد

    كوالالمبور- أ ش أ:

    اعتبر رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، اليوم الثلاثاء، أن حكومته تتبع أفضل نهج لمعالجة قضايا الفساد في البلاد.

    ونقلت وكالة أنباء (برناما) الماليزية عن مهاتير قوله - خلال مؤتمر صحفي اليوم-، "إن هذه ليست أول خطة، وقد قمنا بعمليات كثيرة لمكافحة الفساد في هذه الدولة.. ونحن نبذل جهودنا بشكل مستمر لمكافحة هذه القضية".

    وأضاف أن الحكومة أنشأت المركز الوطني للحوكمة والنزاهة ومكافحة الفساد وتحسين الهيئة الماليزية لمكافحة الفساد وصياغة القوانين المتعلقة، وكذلك تشكيل نهج الإدارة الجيدة لكي تتمكن من معالجة هذه القضية.

    وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الماليزي لإعطاء المعلومات حول الفساد وجهود مكافحته لأعضاء البرلمان وأعضاء الحكومة الجديدة بعد الانتخابات العامة الـ14، التي جرت في 9 مايو الماضي.

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    مهاتير محمد ماليزيا مؤتمر صحفي مكافحة الفساد

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