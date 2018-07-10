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    ناشطون سوريون: اشتباكات عنيفة بين داعش وفصائل مسلحة في درعا

    08:46 ص الثلاثاء 10 يوليو 2018
    ناشطون سوريون: اشتباكات عنيفة بين داعش وفصائل مسلحة في درعا

    تنظيم داعش

    دمشق- أ ش أ:

    أفاد ناشطون سوريون بأن اشتباكات عنيفة اندلعت بين تنظيم (داعش) الإرهابي وفصائل مقاتلة على محاور في محيط منطقتي حيط وسحم الجولان بريف درعا الغربي.

    وأضاف الناشطون - حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية صباح اليوم الثلاثاء-، أن نحو 4 آلاف شخص، بينهم مئات الأطفال والنساء نزحوا من مناطق سيطرة (داعش) نحو الحدود مع الجولان وسط ظروف إنسانية عصيبة.

    يأتي هذا في الوقت الذي أفادت فيه مصادر رسمية سورية بأن الجيش السوري سيطر على المناطق الحدودية مع الأردن ضمن الحدود الإدارية لمدينة درعا الممتدة من جنوب طيسيا بريف درعا الجنوبي الشرقي مرورا بمعبر نصيب وتلة الدفاع الجوي وصولا إلى قرية زيزون بريف درعا الشمالي الغربي.

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    سوريا تنظيم داعش ريف درعا الجيش السوري

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