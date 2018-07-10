بكين- (د ب أ):

استقلت ليو شيا، أرملة ليو شياوبو، الحائز على جائزة نوبل للسلام، طائرة من بكين إلى ألمانيا، حسبما أبلغ أصدقاء لها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء، لتنتهي سنوات من خضوعها للإقامة الجبرية.

وكانت ليو شيا تعيش في الصين قيد الإقامة الجبرية والمراقبة المكثفة، منذ أن أصبح زوجها أول مواطن صيني يفوز بجائزة نوبل للسلام في عام 2010.

ويأتي رحيلها بعد يوم من لقاء رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أثناء زيارته الرسمية لألمانيا.

وأعرب أصدقاء مقربون من ليو شيا عن قلقهم على صحتها العقلية قبل حلول الذكرى السنوية الأولى لوفاة ليو شياوبو يوم الجمعة المقبل.