أكثر الكلمات إنتشاراً

نتيجة الثانوية العامة طفل الشروق كهف تايلاند ثعابين البحيرة نادي الأهرام مونديال روسيا

بعد سنوات من الإقامة الجبرية.. أرملة ال​صيني الحائز على نوبل تتجه إلى ألمانيا

07:53 ص الثلاثاء 10 يوليو 2018
بعد سنوات من الإقامة الجبرية.. أرملة ال​صيني الحائز على نوبل تتجه إلى ألمانيا

ليو شياوبو الحائز على جائزة نوبل للسلام

بكين- (د ب أ):

استقلت ليو شيا، أرملة ليو شياوبو، الحائز على جائزة نوبل للسلام، طائرة من بكين إلى ألمانيا، حسبما أبلغ أصدقاء لها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء، لتنتهي سنوات من خضوعها للإقامة الجبرية.

وكانت ليو شيا تعيش في الصين قيد الإقامة الجبرية والمراقبة المكثفة، منذ أن أصبح زوجها أول مواطن صيني يفوز بجائزة نوبل للسلام في عام 2010.

ويأتي رحيلها بعد يوم من لقاء رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أثناء زيارته الرسمية لألمانيا.

وأعرب أصدقاء مقربون من ليو شيا عن قلقهم على صحتها العقلية قبل حلول الذكرى السنوية الأولى لوفاة ليو شياوبو يوم الجمعة المقبل.

ليو شيا ليو شياوبو جائزة نوبل ألمانيا الإقامة الجبرية

الخبر التالى:

مُدرب الأسود الثلاثة أصبح نموذجا لإنجلترا في عصر "البريكست"
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان