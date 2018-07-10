بدء عملية إنقاذ المجموعة الأخيرة من العالقين داخل كهف تايلاند

شيانج راي (تايلاند)- (د ب أ):

أعلن حاكم إقليم شيانج راين بتايلاند، اليوم الثلاثاء، بدء عملية إنقاذ المجموعة الأخيرة من الصبية لاعبي كرة القدم ومدربهم المحاصرين داخل كهف مغمور بالمياه في شمال تايلاند.

وقال نارونجساك أوسوتاناكورن الذي يرأس جهود الانقاذ أيضا، إن المهمة ستشمل إخراج خمسة آخرين من أعضاء فريق كرة القدم وايلد بور، بالإضافة إلى طبيب تابع للبحرية وثلاثة من ضباط القوات البحرية الذين يقدمون الدعم في الكهف.

وبدأت العملية التي تشمل 19 غواصا تحت المياه بالكهف في الساعة 1008 صباحا بالتوقيت المحلي (0308 بتوقيت جرينتش).

ومن المتوقع أن تستغرق جهود الإنقاذ اليوم الثلاثاء وقتا أطول من اليومين السابقين لأنه سيتم إخراج تسعة أشخاص.​