حضرت زفافه.. صديقة هاري القديمة تنشر صورتها مع "فيل" وصديقها الجديد

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كتب- محمود علي:

شاركت "تشيلسي ديفي" الصديقة السابقة للأمير هاري سورة لها علي حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" مع فيل، وصديقها الجديد.

وكانت مصممة المجوهرات في نزهة بدولة جنوب إفريقيا، بالتزامن مع وجود الأمير هاري في قصر سانت جيمس لحضور حفل تعميد ابن أخيه برفقة زوجته "ميجان ماركل" وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقضت تشيلسي يوماً مختلفا في رحلات السفاري بجنوب افريقيا بين الفيلة، نشرت صورها علي مواقع التواصل وشكرت منظميها.

وذكرت الصحيفة أنه رغم انفصالها عن الأمير هاري منذ سنوات لكنها لا تزال قريبة من القصر ولاعبا ثابتاً في الدوائر الملكية، حتي انها حضرت حفل زفافه إلي ميجان في مايو الماضي.

ونشرت تشيلسي صورة لصديقها الجديد، حيث تواعد المنتج التلفزيوني "جيمس مارشال" الذي انضم إليها في جنوب افريقيا.

يذكر أن هاري وتشيلسي تواعدا لسبع سنوات بين عامي 2003 و2010، بعد اجتماعهما في سن المراهقة بالتعليم الجامعي، ثم اختارت الانفصال بسبب الضغط الملكي والاعلامي علي حياتها الخاصة.