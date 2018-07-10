الظهور الاول لهاري وميجان مع الطفل الملكي الأصغر بإطلالة جديدة

وكالات

ظهرت ميجان أنيقة في فستان أخضر زيتي عندما ظهرت بجانب زوجها الأمير هاري في طقس "تعميد" نجل أخيه الأمير لويس اليوم.

واختارت ميجان فستانا من تصميم رالف لورين وقبعة منسقة من جانب ستيفن جونز عندما وصلت في مكان الخدمة تشابل رويال في قصر سانت جيمس بعد ظهر اليوم.

وتميزت ملابس ميجان المجهزة بربطة حول الخصر، والتي أصبحت مظهرًا مميزًا لميغان، إضافة للمسات الأحذية الرائعة من جلد الغزال وحقيبة اليد والقفازات الجلدية الخضراء، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكان طقس "التعميد" في مكان له أهمية خاصة لميجان كما كانت حيث عمدت وتأكدت في كنيسة إنجلترا في مارس.

وذكرت الصحيفة أنه الظهور العلني الأول للعروسين مع الطفل الملكي الجديد، الذي لم يحضر حفل زفافهما في قلعة وندسور في مايو، مضيفة أنهما بعد ذلك سيسافران إلى مدينة دبلن، حيث سيقضيا يومين في زيارة للمنظمات التي تعتبر "مركز الحياة الأيرلندية".

وتعتبر "ميجان" محركاً لسوق الموضة والأزياء بحاصلات اقتصادية مهولة، فحرص مدونوا أسلوب الأزياء في عالم الموضة، مراقبة خطيبة الأمير هاري؛ وسرعان ما تتهافت ردود الأفعال علي ملابسها فور نزولها من السيارة.

وأكد جون موسكات، مؤسس شركة "لاين ذا ليبل" ، العلامة الكندية، أن جميع القطع من المعطف الذي صممته الشركة العام الماضي نفذ من المخازن بعد 20 دقيقة من ظهور ميجان به مع الأمير هاري، وأجري أكثر من 12 ساعة من مقابلات الصحف والمجلات والتلفزيون للحديث عن تصميمه، فضلاً عن الرسائل الإلكترونية، يضيف: "كان أكثر شيئاً جنوناً مرت به الشركة".