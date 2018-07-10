​ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات اليابان إلى 126 قتيلا

طوكيو- (د ب أ):

قالت السلطات اليابانية، الثلاثاء، إن عدد القتلى في غرب اليابان بعد هطول أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات وانهيارات أرضية واسعة النطاق، ارتفع إلى 126 شخصا مع استمرار جهود البحث عن حوالي 80 شخصا مازالوا في عداد المفقودين.

وظل حوالي 11 ألف شخص في مراكز الإجلاء، وفقا لوكالة أنباء كيودو اليابانية. وحذرت سلطات الطقس من مزيد من الانهيارات الأرضية رغم توقف الأمطار في معظم المناطق المنكوبة.

وبدأت الأمطار الغزيرة تضرب غرب اليابان يوم الخميس مما تسبب في انهيارات أرضية وفيضانات اجتاحت المنازل والجسور والمركبات وقطعت الطرق.

وأظهرت لقطات تلفزيونية للمناطق المنكوبة منازل مغمورة في مناطق سكنية ومنازل منهارة وسيارات مقلوبة.