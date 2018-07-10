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​ترامب يرشح بريت كافانو للمقعد الشاغر في المحكمة العليا الأمريكية

03:46 ص الثلاثاء 10 يوليه 2018
​ترامب يرشح بريت كافانو للمقعد الشاغر في المحكمة العليا الأمريكية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن- (د ب أ):

رشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الإثنين، القاضي المحافظ، بريت كافانو، للمقعد الشاغر في المحكمة العليا الأمريكية.

وربما يتسبب تأكيد تعيين كافانو في معركة بمجلس الشيوخ. وإذا تأكد تعيينه فانه سيعزز أغلبية محافظة في المحكمة العليا لسنوات قادمة.

وقال ترامب: "لا يوجد أحد في أمريكا مؤهل أكثر لهذا المنصب ولا أحد يستحقه أكثر من (كافانو)" مضيفا أن كافانو "يستحق تأكيدا سريعا (لتعيينه)".

ودعا الرئيس أعضاء كلا الحزبين إلى تأكيد تعيينه.

دونالد ترامب بريت كافانو مجلس الشيوخ الولايات المتحدة

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