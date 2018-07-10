من المرات النادرة.. الزوجان "كلينتون" في عطلة نهاية الأسبوع علي نفس الطائرة

انتهى اليوم الأول.. تفاصيل ساعات من معركة تايلاند مع "المياه والزمن"

محمود علي

توجه الزوجان بيل وهيلاري كلينتون الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية والسيدة الاولي في عطلة نهاية الأسبوع إلي نيو يورك.

والتقط المسافرون الصور التذكارية مع الزوجين، في واحدة من المرات النادرة التي يتواجد فيها الزوجان علي متن نفس الطائرة، في رحلتيهما التي ستنقضي الأحد المقبل، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأظهر الفيديو الرئيس 42 للولايات المتحدة ووزيرة الخارجية السابقة وهما يبتسمان ويوزعان التحية علي المعجبين، بينما كانت تتخفي هيلاري أحياناً بجانب الحرس السري.

وقالت إحدي الركاب علي حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" أن الفرصة لم تكن كافية لتبادل أي حديث، وكان بيل يصافح الجميع وأخذ صوراً شخصية لا تعد ولا تحصي، بينما كانت هيلاري في الزاوية.

وأظهرت الفيديوهات بيل وهيلاري جالسان في الصف الأول من الدرجة الأولي، وسط الجمهور، وكان الزوج يقرأ كتاب "بحيرة كريمسون"، وهو فيلم مثير عن رجل يعتقد خطأ أنه اختطف من قبل مراهقة، بينما قرأت هيلاري تقريراً مكثفاً.